Fußball WM-Tabellenrechner Gruppe A und B - wer kommt wie weiter?

Gruppe B

Kanada (7:1 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen die Schweiz.

- bei einer Niederlage gegen die Schweiz, wenn Katar gegen Bosnien-Herzegowina gewinnt oder unentschieden spielt.

- bei einer Niederlage gegen die Schweiz, wenn Bosnien-Herzegowina gegen Katar gewinnt, aber nicht die schlechtere Tordifferenz im Vergleich mit Kanada aufholt.

- bei einer Niederlage gegen die Schweiz, wenn Bosnien-Herzegowina gegen Katar gewinnt, die schlechtere Tordifferenz aufholt und Kanada als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Die Schweiz (5:2 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Kanada.

- bei einer Niederlage gegen Kanada, wenn Bosnien-Herzegowina gegen Katar gewinnt oder unentschieden spielt.

- bei einer Niederlage gegen Kanada, wenn Katar gegen Bosnien-Herzegowina gewinnt, aber nicht die schlechtere Tordifferenz aufholt.

- bei einer Niederlage gegen Kanada, wenn Katar gegen Bosnien-Herzegowina gewinnt, die schlechtere Tordifferenz aufholt und die Schweiz als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Bosnien-Herzegowina (2:5 Tore, 1 Punkt) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Katar, wenn Kanada gegen die Schweiz verliert und die Tordifferenz im Vergleich zu Kanada aufgeholt wird.

- mit einem Sieg oder Remis gegen Katar, wenn Bosnien-Herzegowina als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Katar (1:7 Tore, 1 Punkt) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina, wenn die Schweiz gegen Kanada verliert und die Tordifferenz im Vergleich zur Schweiz aufgeholt wird.

- mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina, wenn Katar als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit:

1. größere Anzahl Punkte in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

2. bessere Tordifferenz in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

3. höhere Anzahl geschossener Tore in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

Wenn dies zu keiner Entscheidung führt, werden die folgenden Kriterien herangezogen:

4. bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

5. höhere Anzahl geschossener Tore in allen Gruppenspielen

6. Fairplay-Wertung

7. Weltrangliste

Wenn bei einem Dreiervergleich nach den Kriterien 1 bis 3 nur noch zwei Teams gleichauf sind, wird vor der Anwendung von 4. zunächst das direkte Duell der beiden Teams unter den Kriterien 1 bis 3 betrachtet.