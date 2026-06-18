Trainer-Kritik für Gelbe Karte

"In diesem Moment habe ich seine Gegenwart gespürt. Ich dachte, wenn er hier wäre, wäre er stolz auf mich. Ich weiß, dass er an mich geglaubt hat, selbst als sonst niemand an mich glaubte", sagte Mokoena. Bei einer WM zu spielen, sei für ihn ein Kindheitstraum, der wahr werde.