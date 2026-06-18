"Dallas News": "Es war ein Spiel voller Offensivkraft, Tore von Topstars und sogar einem denkwürdigen Moment für einen lokalen Fußballer."

Frankreich

"L'Équipe": "England ist am Mittwoch mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien in die Weltmeisterschaft gestartet – in einem atemberaubenden Spiel. Harry Kane erzielte einen Doppelpack und zog mit Gary Lineker als bester englischer Torschütze bei einer Weltmeisterschaft gleich."

Schweiz

"Blick": "England nimmt kroatische Geschenke dankend an. Das Duell der Weltnummer 4 aus England und Weltnummer 11 Kroatien hält alles, was ein Topspiel verspricht. Die Fans im ausverkauften Stadion in Dallas sehen viele und vor allem auch schöne Tore. Am Ende behält Mitfavorit England das bessere Ende für sich."

Österreich:

"Krone": "Auf Rekordjagd! Kane holt England-Legenden ein."