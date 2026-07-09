Ein weiterer Clip zeigte, wie er am Stau vorbeijoggte, um ins Stadion zu kommen. Für ihn sprang zunächst Philipp Sohmer an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek ein. Knapp zehn Minuten nach Beginn der Sendung traf Schweinsteiger schließlich verschwitzt und mit einem Handventilator in der Hand ein und löste Sohmer ab. "Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da", scherzte Schweinsteiger.