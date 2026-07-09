Foxborough - Bastian Schweinsteiger hat den Beginn der ARD-Übertragung des WM-Viertelfinales zwischen Frankreich und Marokko verpasst. Der ehemalige Nationalspieler und TV-Experte steckte auf dem Weg in Stadion in Foxborough, einem Vorort von Boston, im Stau, wie er in einem Video selbst erklärte. "Es tut mir leid, ich stecke im Voll-Volll-Voll-Stau. So was habe ich noch nie in meinem Leben erlebt", sagte Schweinsteiger.
Fußball-WM Stau hält Schweinsteiger auf: ARD-Experte kommt verspätet
dpa 09.07.2026 - 21:22 Uhr