Als der dann die Nationalmannschaft nach der WM-Enttäuschung 2022 übernahm, war Simon bereits Stammtorhüter. Von einem Fuentes-Alleingang kann man also keinesfalls sprechen. Schon sein Vorgänger Luis Enrique setzte auf Simon - und bekam das zu spüren. "Ich habe viel Kritik einstecken müssen und habe ihn zum Stammspieler gemacht. Er hat es verdient", sagte der heutige Paris-Coach.

Erfolge mit de la Fuente

Simon und de la Fuentes haben zusammen bereits viel erlebt und gewonnen. Gemeinsam gewann man die Nations League 2023, in deren Finale Simon im Elfmeterschießen gegen Kroatien zweimal hielt. Ein Jahr später kam die Europameisterschaft hinzu.

Und trotzdem muss de la Fuente seine Nummer eins immer irgendwie in Schutz nehmen. Und tut dies auch. "Ich freue mich sehr für Unai. Er wurde lange Zeit infrage gestellt und schlecht behandelt. Ich hoffe nun, dass einige Leute seinen Mut erkennen", sagte de la Fuente. Das war im Juni 2025 nach dem Halbfinale in der Nations League. Der Gegner hieß übrigens Frankreich.