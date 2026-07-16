Wer Cucurella außerhalb des Platzes trifft, erlebt einen reflektierten Mann, der weiß, dass es im Leben um mehr geht als nur Fußball. Er ist Vater eines autistischen Sohnes und spricht offen darüber. "Es ist schwierig", sagte er einmal. "Niemand bringt einem bei, wie man ein Elternteil ist, aber am Ende muss man es lernen. Ein autistisches Kind versteht die Dinge nicht wie seine Geschwister, man muss lernen, es zu verstehen." Das machen sie gemeinsam. Cucurella, seine Partnerin Claudia Rodriguez und die zwei weiteren Kinder.