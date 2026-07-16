East Rutherford - Mit wehender Mähne donnert Marc Cucurella über die linke Außenbahn. Vor und zurück. 90 Minuten. Und wenn es sein muss, auch noch mehr. Der Wuschelkopf ist ein leidenschaftlicher Zweikämpfer, ein starker Flankengeber, ein echter Energielieferant - und ein Schlüssel für Spaniens Erfolg bei dieser Fußball-WM. Im Finale gegen Argentinien am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in East Rutherford will der 27-Jährige seiner schon besonderen Geschichte das nächste große Kapitel hinzufügen.