Fußball-WM: Spaniens Coach mit WM-Erkenntnis vor Gruppenfinale

Spanien kann noch auf Rang drei abrutschen

Die Ausgeglichenheit führt auch dazu, dass die Spanier in der Gruppe H mit vier Punkten und 4:0 Toren dank des ebenso hohen Sieges gegen Saudi-Arabien die besten Chancen auf Platz eins haben. Gewinnt aber Uruguay, das bisher nur auf zwei Zähler kommt, wären die Südamerikaner plötzlich Erster. Und auch Kap Verde, das zeitlich parallel in Houston gegen Saudi-Arabien spielt, kann mit einem Sieg ebenfalls auf fünf Punkte kommen. Spanien könnte also auch noch auf Rang drei abrutschen.