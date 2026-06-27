Fußball-WM Spanien-Trainer befürchtet WM-Aus für "heldenhaften" Spieler

Pino soll eingehend untersucht werden. Er habe große Schmerzen, berichtete sein Trainer weiter: "Leider könnte es sich um eine Schlüsselbeinverletzung handeln, wir werden sehen." De la Fuente attestierte Pino eine "heldenhafte Leistung", die Partie durchgezogen zu haben. "Ich bin ihm sehr dankbar, und seine Mannschaftskameraden sind es noch mehr."