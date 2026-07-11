Yamal sind die eigenen Tore unwichtig

"So lange wir die Weltmeisterschaft gewinnen, ist mir egal, ob ich treffe oder nicht. Wenn wir gewinnen, ist alles gut", sagte er, meinte mit Blick auf ein erneut mitentscheidendes Tor gegen die Franzosen aber auch: "Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Tag endlich kommt." Am Tag vor dem Halbfinale in Dallas am 14. Juli (21.00 Uhr/Magenta TV) wird Yamal 19 Jahre alt, am liebsten würde er sich und seinen drei Jahre alten Bruder Keyne, der längst selbst zum Internet-Star geworden ist, tags darauf mit dem Final-Einzug beschenken.