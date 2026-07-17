Qualitätsverlust

Viele Kritiker warnten wegen der Erweiterung vor spürbaren Klassenunterschieden und einseitigen Spielen. Zwar schaffte es mit Kap Verde nur ein krasser Außenseiter in die K.o.-Phase, trotzdem verkauften sich die vier Debütanten um Jordanien und Usbekistan und andere Underdogs teuer, sodass von einer deutlichen Verschlechterung der Spielqualität wenig zu sehen war.

Kap Verde rang etwa Spanien ein 0:0 ab und scheiterte im Sechzehntelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien erst nach Verlängerung. Die Demokratische Republik Kongo holte ein 1:1 gegen Portugal, Paraguay schockte Deutschland. Der Karibikstaat und Debütant Curaçao feierte gegen Ecuador einen historischen ersten WM-Punkt.