Sie kommt langsam an in Suhl, aber sie kommt: Die Fußball-Begeisterung zur Weltmeisterschaft in Mexico, den USA und Kanada. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend gegen das Team des kleinen Südsee-Inselstaats Curaçao und der haushohe Sieg war für viele Fußballfans jedenfalls Grund genug in Party- und Feierlaune zu kommen. Am besten geht das bekanntlich in gemeinsamer Runde mit Gleichgesinnten.