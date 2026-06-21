Fußball-WM Senegal-Chaos? Trainer Thiaw klärt vor Norwegen-Spiel auf

Thiaw: Vertragssituation geklärt

Auch Coach Thiaw ging nicht weiter ins Detail, räumte aber zumindest die seit Monaten anhaltende Debatte um seine Vertragssituation ab. "Das Problem mit meinem Vertrag ist behoben. Es hat zu lange gedauert", erklärte der Ex-Profi. Es sei aber "nicht um Geld, sondern um Prinzipien und Respekt" gegangen. Nun sei alles geklärt. Der Vertrag des Trainers war im Februar ausgelaufen. Seitdem soll er ohne Bezahlung und neuen Kontrakt gearbeitet haben, hieß es.