Fußball-WM Senegal-Chaos? Trainer Thiaw klärt vor Norwegen-Spiel auf

East Rutherford - Trainer Pape Thiaw hat Berichte bestätigt, wonach es rund um das senegalesische Fußball-Nationalteam Unstimmigkeiten gibt. Es sei wahr, dass ein paar Dinge geklärt werden müssten, sagte der 45-Jährige auf die Frage unter anderem nach Prämien. Die volle Konzentration - auch der Spieler - gelte aber dem zweiten Gruppenspiel der Westafrikaner bei der WM am Dienstag (2.00 Uhr/MagentaTV) gegen Norwegen. Das Duell mit den Skandinaviern sei immerhin eine Art "Finale" für Senegal, sagte der Coach.