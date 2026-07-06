Fußball-WM Senatorin aus Paraguay beschimpft Mbappé rassistisch

Reaktion aus Frankreich

Mbappé reagierte mit deutlichen Worten auf die Beleidigungen der Politikerin. "Sie sind eine verachtenswerte Frau und unwürdig Ihres Amtes", schrieb der Auswahlkapitän auf X. Sie vertrete nicht das Paraguay, das während der gesamten WM "von Leidenschaft und Ehre durchdrungen" gewesen sei. "Durch Ihre Unbewusstheit und Ihren schamlosen Rassismus hat die Welt bereits den historischen Weg und den Einsatz Ihrer Spieler während dieser Weltmeisterschaft vergessen, um Platz zu machen für eine inkompetente Dame, die das schlechteste mögliche Bild ihres Landes vermittelt", schrieb der Stürmerstar weiter. Er werde Menschen wie Celeste Amarilla de Boccia "niemals die Freiheit lassen, ihren Hass und ihren Rassismus in der Welt zu verbreiten".