Fußball-WM Schalke-Profi für Österreichs WM-Kader nachnominiert

In Santa Barbara wird Ljubicic auch auf den verletzten Baumgartner treffen. Der Profi vom Bundesligisten RB Leipzig reist nach seiner Operation nach einer schweren Muskelverletzung zurück in die USA. Der 26-Jährige wird seine Reha im Camp der österreichischen Nationalmannschaft fortsetzen, teilte RB mit. Der Verband und sein Club entsprechen damit dem Wunsch des 26-Jährigen, die Reha im Umfeld der österreichischen Nationalmannschaft zu absolvieren und seine Teamkollegen vor Ort während der Weltmeisterschaft zu unterstützen.