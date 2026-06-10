Fußball-WM Schalke-Profi für Österreichs WM-Kader nachnominiert

Santa Barbara - Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat auf die Verletzung von Christoph Baumgartner mit der WM-Nominierung des Schalke-Profis Dejan Ljubicic reagiert. Der defensive Mittelfeldspieler werde am Mittwochabend (Ortszeit) im Teamquartier der österreichischen Nationalmannschaft in Kalifornien erwartet, teilte der Verband mit. Ljubicic kommt bislang auf neun Länderspiele und ein Tor für Österreich. Seit seinem Wechsel aus Zagreb nach Gelsenkirchen im Januar absolvierte er alle 15 Zweitliga-Partien für den Bundesliga-Aufsteiger und erzielte dabei vier Tore.