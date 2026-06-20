Fußball-WM Wechsel perfekt? Marokkos Saibari blockt Bayern-Frage ab

Die Botschaft war eindeutig: voller Fokus auf die WM-Mission, ohne sich von Nebengeräuschen ablenken zu lassen. Schließlich wollen die Afrikaner diesmal noch einen Schritt weiter gehen als beim Halbfinaleinzug vor vier Jahren. Entsprechend selbstbewusst zeigte sich Saibari: "Wir haben unsere Ziele, für die wir kämpfen werden. Wir können sehr weit kommen", sagte er.