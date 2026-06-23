Miami - Carlo Ancelotti hebt maximal die linke Augenbraue. Das kennt man von ihm seit Jahren. Ansonsten lässt sich Brasiliens Nationaltrainer von all dem Trubel rund um seine Mannschaft nicht ansatzweise aus der Ruhe bringen. Dieser Job sei für ihn ein "Privileg", stellte der Italiener erst kürzlich noch mal klar. Der erfahrene Coach wusste genau, worauf er sich einlässt, als er vor gut einem Jahr beim Rekordweltmeister anheuerte. Und wie anspruchsvoll seine Mission bei diesem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wird.