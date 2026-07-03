Toronto - Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich nach dem Einzug ins WM-Achtelfinale von zahlreichen Fans in Toronto feiern lassen. Wie auf einem von Ronaldo auf der Plattform X veröffentlichten Video zu sehen ist, trat der 41-Jährige nach dem 2:1 gegen Kroatien auf den Balkon des Mannschaftshotels, winkte den lautstark jubelnden Anhängern zu und forderte sie mit Gesten zu noch lauteren Jubelrufen auf.
Fußball-WM Ronaldo lässt sich in Toronto auf Balkon von Fans feiern
dpa 03.07.2026 - 15:07 Uhr