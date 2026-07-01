Toronto - Luka Modrić weiß genau, wie sich das anhört: Wenn Cristiano Ronaldo richtig sauer ist. Nach der WM 2018 schnappte Kroatiens Starspieler seinem langjährigen Teamkollegen einst den "Ballon d'Or" weg. Das ist die wichtigste Auszeichnung, die ein Fußballspieler persönlich erhalten kann. Ronaldo gratulierte ihm zwar per Textnachricht. Doch er blieb auch etwas beleidigt der Ehrung fern und sagte in einem Interview: "Nächstes Jahr werden wir uns wiedersehen. Und ich werde alles tun, um wieder den Preis zu erobern."