Klar ist auch: Ohne ihr Ausnahmetalent, ihren Ehrgeiz und ihre Disziplin hätten Modrić und Ronaldo auch alle sportwissenschaftlichen Fortschritte nicht geholfen. Ausnahmeerscheinungen - so nennt sie auch der Experte Predel.

Der Unterschied bei dieser WM ist nur: Bei den Portugiesen stören sich einige aufstrebende Spieler sehr offensichtlich daran, dass sich alles immer nur um Ronaldo dreht. Bei den Kroaten ist die Verehrung für Modrić weiter grenzenlos. "Luka ist unglaublich", sagte sein Teamkollege Nikola Vlašić. "Es ist so, als könnte er die Zeit anhalten - und wir sind immer noch zehn Jahre zurück."