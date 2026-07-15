Dass ihre rassistischen Ausfälle in Frankreich zu strafrechtlichen Konsequenzen führen könnten, fürchtet die Senatorin nicht. "Ich nehme an, dass es in Vergessenheit geraten ist. Ich weiß nicht, ob die Staatsanwaltschaft ihren eigenen Zeitplan hat oder ob ich benachrichtigt werde, aber für mich ist es vorbei", zitierte "Hoy" sie weiter.