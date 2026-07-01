Fußball-WM Rangnick und de la Fuente im Trainer-Duell der Gegensätze

Rangnicks Mannschaften spielen oft den besseren Fußball, liefern in großen Spielen aber zu selten. Bei der EM 2024 gewann er mit Österreich vor Frankreich und den Niederlanden die Gruppe, schied dann im Achtelfinale gegen die Türkei aus. Bei der aktuellen WM rettete erst ein Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Einzug in die K.o.-Phase.

Während de la Fuente auf Clubebene keine Titel vorweisen kann, sieht es im Verband anders aus. EM-Titel mit der U19 und der U21, Olympia-Silber 2021, Gewinn der Nations League 2023 und der EM-Titel 2024. Der 65-Jährige kam nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM 2022 ins Amt des Nationaltrainers, gewann nur sieben Monate später die Nations League. Damit endete eine titellose Zeit von elf Jahren. Bisher liefert de la Fuente ab.

Ein Teamgeist

Was beide Trainer wiederum eint, ist ihre Anerkennung in der jeweiligen Mannschaft. Auf der einen Seite Rangnick, der die chronisch erfolglosen Österreicher wachgeküsst hat. Laut Kapitän David Alaba sei Rangnick "das fehlende Puzzleteil" gewesen. Das Team sei zu einer Familie zusammengewachsen.

Ähnlich ist die Gefühlslage in Spanien. Durch den Weg von de la Fuente durch die Nachwuchsmannschaften, kennt er viele Spieler schon seit dem Teenager-Alter. "Luis kennt uns und wir kennen ihn, wir sind fast unser ganzes Leben zusammen. Mit einem Blick wissen wir schon, was wir voneinander wollen. Das ist wirklich wichtig", sagte Mittelfeldchef Rodri.