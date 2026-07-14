Kansas City - Seinen allerersten Werbedeal als Trainer hat sich Jürgen Klopp quasi erbettelt - und noch nicht mal Geld dafür bekommen. "Als Trainer von Mainz wollte keiner einen Vertrag mit mir abschließen, das Interesse der Ausrüster war unter Null. Da hab ich gedacht, dann möchte ich wenigstens die Klamotten anziehen, die mir am besten gefallen", erzählte Klopp einmal in einem "Tagesspiegel"-Interview: "Das war Nike, die Sachen fand ich cool. Also bin ich hin, sagte, Kohle will ich nicht. Alles gut. Genau so hat es angefangen."