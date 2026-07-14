Neben dem Erfolg punktet "Kloppo" auch mit seinem Charisma. Viele Fans sehen in ihm einen witzigen Sympathieträger mit dem Herzen am rechten Fleck - und so ein Image wollen Unternehmen gerne für sich selbst nutzen. Dass der einstige Meistertrainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool aber nur wenig Markentreue beweist und so omnipräsent in der Werbung ist, kratzte auch schon ein wenig an dem Image.

Es gibt auch spöttische Kritik

"Nach möglicherweise ungenauer Kurzrecherche im Internet sieht es so aus, als sei Jürgen Klopp in seiner Karriere als Trainer insgesamt 25 Werbepartnerschaften eingegangen. Wir finden: Ein ganz normaler Typ", schrieb das Magazin "11Freunde" in Anspielung an Klopps legendäre Vorstellung 2015 in Liverpool, als er sich selbst als "The Normal One" bezeichnete.

Auch die Satireseite "Der Postillon" nahm die Dauer-Präsenz des Bald-Bundestrainers in der Werbung kürzlich aufs Korn: "Um dem Starcoach den Posten schmackhafter zu machen, soll die Nationalmannschaft der Herren in "Trivago-DVAG-Red-Bull Kickers" umbenannt werden."