Pro: Taktikbesprechung

Die Trinkpause kommt vor allem den Trainern entgegen. Besonders dann, wenn man wie Nagelsmann nachjustieren muss. "Ich glaube, es kann gut sein, dass du etwas umstellen kannst, wenn der Trainer das durch Reinrufen nicht erreichen kann", befand etwa DFB-Stürmer Deniz Undav. Ist es Zufall, dass etwa Brasilien, Australien, Deutschland oder Schottland kurz nach der Trinkpause ein Tor erzielten?

"Für mich ist es mehr ein Coachingbreak als eine Trinkpause. Deshalb ist es für mich sehr wichtig", bewertete Belgiens Trainer Rudi Garcia die WM-Neuerung und war damit derselben Meinung wie Ralf Rangnick: "Weil wir die Möglichkeit haben, ein paar Dinge anzusprechen und zu korrigieren. Sonst kannst du sie ja von außen kaum erreichen", sagte der österreichische Nationaltrainer.

Welchen Einfluss Trinkpausen auf den Spielverlauf haben können, zeigte das Duell zwischen Südkorea und Tschechien. Die Tschechen dominierten zunächst die Partie, verloren nach der Unterbrechung jedoch ihren Schwung und am Ende 1:2.