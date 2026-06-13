"ESTO": "No Problem! Die USA haben Paraguay bei ihrem Auftaktspiel zur WM 2026 souverän besiegt."

"Record": "Eine wahre Dampfwalze! Die USA tanzen über Paraguay hinweg und besiegen das Team bei ihrem WM-Auftakt deutlich."

Argentinien

"Pagina 12": "Die USA tanzen mit Paraguay in Los Angeles."

"La Nacion": "Die USA hatten einen traumhaften Start und ein insgesamt traumhaftes Spiel bei der Weltmeisterschaft, die sie gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten und bei der sie als Hauptorganisator 78 der 104 Spiele ausrichten."

"Cronica": "Die US-Nationalmannschaft zeigte keine Gnade gegenüber Alfaro und seinem Team aus Paraguay."

"Olé": "Ein Tanz. Auf Spanisch, auf Englisch oder in jeder anderen Sprache. Schließlich kennt Fußball keine Grenzen. Und der Fußball der USMNT – auch wenn man ihn hier "Soccer" nennen mag – ist Fußball auf höchstem Niveau. Das hat das Team im Spiel gegen Paraguay deutlich gemacht – vor allem in der ersten Halbzeit –, um mit einem Paukenschlag in die WM 2026 zu starten."

Spanien

"Mundo deportivo": "Pochettinos US-Team setzt bei seinem Debüt ein Zeichen."

"Sport": "Pochettino beschert Donald Trump den ersten Grund zur Freude."

"As": "Die USA legen einen fulminanten Start hin."