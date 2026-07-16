"Crónica": "Mit Leiden, aber mit Kampfgeist und Herz: So scheint der Weg der Albiceleste bei dieser Weltmeisterschaft vorbestimmt zu sein."

"Buenos Aires Herald": "Bravehearts: Argentinien schlägt England 2:1 und steht im WM-Finale 2026."

"La Capital": "Ein Hoch auf das Leben: Argentinien hat England eine Lektion in Sachen Fußball und Mut erteilt und das Finale erreicht."

Spanien

"Mundo Deportivo": "Argentinien hat dank einer spektakulären Leistung von Leo Messi erneut ein Comeback geschafft. Nachdem er in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung getreten war und sein Team in Rückstand geraten war, hat die 10 die Mannschaft auf seinen Schultern getragen und zwei entscheidende Vorlagen geliefert, um die Wende herbeizuführen."

"Sport": "Er ist einfach unbesiegbar! Messi führt Argentinien ins Finale gegen Spanien."

"Marca": "Argentinien überrollt England in sieben Minuten ... und es kommt zur 'Finalíssima'!"

"As": "Messi will eine weitere Weltmeisterschaft. Ein weiteres episches Comeback innerhalb von 7 Minuten bringt Argentinien ins Finale gegen Spanien bei New York."

"El País": "Argentinien, ein großer Champion, der Spanien herausfordert, nachdem er gegen England einen Rückstand aufgeholt hat."

Frankreich

"L'Équipe": "Sie haben es wieder getan. Argentinien gelingt im WM-Halbfinale gegen England ein weiteres episches Comeback und zieht neben Spanien ins Finale ein."

"Le Parisien": "Angeführt vom ewigen Messi besiegt Argentinien England und trifft im Finale auf Spanien."

"The Athletic": "Lionel Messi gelingt sensationelles Comeback bei der Weltmeisterschaft, Argentinien im Finale - hat Tuchel den Zusammenbruch Englands verursacht?"

Italien

"Gazetta dello Sport": "Zwei Vorlagen von Messi und ein Tor von Lautaro in der 92. Minute: Argentinien schlägt England und zieht ins Finale gegen Spanien ein!"

"Tuttosport": "Goldener Stier! Lautaro Martínez ist der Hammer, Argentinien wieder im Finale! Drama in England."

"Corriere della Sera": "Argentinien feiert ein unglaubliches Comeback. Enzo und Lautaro bezwingen England: Es ist das Finale."

"Corriere dello Sport": "Argentinien stürmt zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale: Messi glänzt bei den Treffern von Fernández und Lautaro."

Schweiz

"Blick": "Argentinien stürzt England ins Tal der Tränen."

"Tages-Anzeiger": "Unfassbare Argentinier drehen das Spiel gegen England und stehen erneut im WM-Final."

Österreich

"Kurier": "Der Titelverteidiger bleibt auf Kurs. Argentinien drehte das hitzige Halbfinale gegen England nach einem Rückstand und siegte verdient mit 2:1. Während die Südamerikaner am Sonntag im Finale auf Spanien treffen, ist für England der Traum vom zweiten WM-Titel, dem ersten seit 1966, geplatzt."

"Kronen Zeitung": "Was war das für eine Schlacht in Atlanta! Argentinien dreht das WM-Halbfinale gegen England und folgt Spanien ins Finale nach. Joker Martinez brach mit seinem 2:1 in der Nachspielzeit die britischen Herzen."