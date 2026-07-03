Und Australien? Wurde nach der Trinkpause wieder etwas mutiger. Ein Schuss von Aziz Behich war aber zu unplatziert (35.). Jackson Irvine von Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli war zumindest bemüht, das Kombinationsspiel des Gegners zu unterbrechen. Der zentrale Mittelfeldspieler bestritt sein insgesamt elftes WM-Spiel und zog mit Mathew Leckie als australischer Rekordspieler gleich.

Kaum Tempo in der zweiten Halbzeit

Nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel hätte Marmoush bei seiner ersten Großchance für das 2:0 für Ägypten sorgen müssen, doch er verzog. Danach erhöhte Australien etwas Druck und war um den Ausgleich bemüht. Gefahr resultierte aber fast nur nach Standards - doch das reichte: Nach einem Freistoß von der linken Seite köpfte der Ägypter Hany den Ball ins eigene Tor.

Danach verflachte die Partie wieder. Die Bedeutung des Spiels war beiden Teams anzumerken, kaum jemand wagte ein größeres Risiko. Dementsprechend spielte sich fast alles zwischen den Strafräumen ab. Erst am Ende der regulären Spieldauer machte Ägypten Druck, Rabia scheiterte mit einem Kopfball am glänzend reagierenden Australien-Keeper Patrick Beach (90.+3).

Salah wirkte nun deutlich agiler und kam kurz nach Start der Verlängerung zu einer guten Chance, doch er schoss den Ball weit über das Tor. Auch danach trieb der Offensivstar sein Team an und war an mehreren guten Aktionen beteiligt.