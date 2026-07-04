Hochkrempeln als Geheimcode?

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo macht es vor Freistößen regelmäßig, Englands Declan Rice vor Ecken: Immer mehr Fußballer tragen ihre Hosen nicht nur besonders eng, sondern krempeln vor Standardsituationen auch ein Hosenbein hoch. Warum? "Das zeigt, dass er stark und kraftvoll wirken möchte. Dass er dabei seine Shorts hochzieht und seine unglaublichen Oberschenkelmuskeln zur Schau stellen kann, spielt dabei wahrscheinlich auch eine Rolle", sagte Rob Warner, ehemaliger Designleiter bei Puma, dem Portal "The Athletic".

Daneben kursiert noch eine andere Theorie: Das hochgekrempelte Hosenbein könnte als geheimer Code für die Mitspieler dienen. Hebt Rice vor einer Ecke etwa das rechte Hosenbein hoch, könnte das bedeuten, dass der Ball auf den langen Pfosten geschlagen wird.