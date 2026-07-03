"Ich bin ein Mann vom Land, und wenn in Rafaela ein Gewitter mit Blitzen aufzog, wusste ich, dass ich Schutz suchen muss – aber nicht unter einem Baum, denn dort könnte der Blitz einschlagen. Frankreich ist ein Gewitter, und fast alle seine Blitze schlagen ein. Unsere Aufgabe ist es, uns vor diesem Gewitter zu schützen", forderte der argentinische Trainer, der in der Stadt Rafaela aufwuchs.