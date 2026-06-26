Inglewood - Der Sieg gegen Co-Gastgeber USA hat die Türkei zumindest ein wenig mit der enttäuschenden WM-Teilnahme versöhnt. "Ich glaube, dass es für uns wichtig war, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren und zeigen, was wir eigentlich drauf haben", sagte BVB-Profi Salih Özcan nach dem 3:2 (2:1) durch ein Tor in der achten Minute der Nachspielzeit. Trainer Vincenzo Montella sagte: "Ich bin wirklich froh für die türkischen Leute. Ich kann sagen, dass wir mit erhobenem Kopf nach Hause gehen können."