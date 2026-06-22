Fußball-WM Nur noch ein "trauriger Schatten"? - Ronaldo unter Druck

Ruben Dias (29), Joao Neves (21) oder auch Vitinha (26): Sie alle gehören nicht mehr zu der Generation alter Ronaldo-Kumpels aus dessen früherer Nationalmannschafts-Zeit. Sie haben mit Manchester City oder Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen. Und sie wurden dort in ihrem Alltag von Trainern wie Pep Guardiola und Luis Enrique geprägt.

Wenn diese erfolgreichen Profis zu Länderspielen reisen, erleben sie dort ein Nationalteam, das immer noch als "Ronaldo plus zehn Andere" wahrgenommen wird. Und das sich gerade anschickt, beim fünften großen Turnier nacheinander weit unter seinen großen Möglichkeiten zu bleiben.

Auch Portugals Trainer in der Kritik

Doch ist das allein Ronaldos Schuld? Zur Wahrheit gehört auch, dass es im aktuellen portugiesischen Kader keine adäquate Alternative zu ihm gibt. Sein möglicher Nachfolger auf der Mittelstürmer-Position war Diogo Jota und starb vor einem Jahr bei einem Autounfall.

Die Rolle von Nationaltrainer Roberto Martinez wird auch immer kritischer gesehen. Der Spanier versucht stets, möglichst viele Dribbler und Kreativkräfte auf einmal aufzustellen. So fehlt Portugals Spiel jegliche Power.

Frankreichs Stürmeridol Thierry Henry hat seine Meinung über Ronaldo deshalb auch während des Turniers geändert. Als Experte des TV-Senders Fox hielt er ihm nach dem Kongo-Spiel zunächst noch Egoismus vor ("Dein Team braucht Tore, nicht du"). Vor der Partie gegen Usbekistan sagte der Weltmeister von 1998 aber: "Cristiano kann niemals ein Problem für ein Team sein. Er ist eine Lösung."