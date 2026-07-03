East Rutherford - Die Trommelschläge bereiten Martin Ödegaard sichtlich Freude. Der 27-Jährige gibt bei den Norwegern nicht nur im Spiel den Takt vor, sondern auch beim schon legendären Jubel-Ruder-Ritual. Genau wie Torjäger Erling Haaland ist Ödegaard eines der prägenden Gesichter des Nationalteams, das bei der Fußball-WM gerade so viele Sympathien sammelt. Doch hinter ihm liegen auch finstere Tage: Ödegaards Geschichte ist die eines Wunderkinds, das einst krachend scheiterte. Und sie hat auch mit Brasiliens Trainer zu tun.