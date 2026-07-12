Kansas City - Nationaltrainer Murat Yakin blickt nach dem dramatischen WM-Aus seiner Schweizer zuversichtlich in die Zukunft. "Wir sind noch lange nicht am Ende", sagte der 51-Jährige bei einer letzten Pressekonferenz des Schweizer Fußballverbands vor der Rückreise in die Heimat. Über das Schiedsrichter-Gespann ärgerte sich Yakin nach der 1:3-Niederlage nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Argentinien zwar immer noch. Der frühere Bundesliga-Profi wirkte aber auch stolz und versprühte neuen Tatendrang.