"Mundo Deportivo": "Kylian Mbappé ist ein Genie, ein geborener Torjäger, ein Fußballer, der für seine Nationalmannschaft immer dann zur Stelle ist, wenn Spiele einen entscheidenden Akteur braucht. Mit einem traumhaften Treffer schoss er Frankreich ins WM-Halbfinale - es war sein achtes Tor im Turnierverlauf, womit er im erbitterten Wettlauf um das Brechen sämtlicher Rekorde erneut mit Lionel Messi gleichzog."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Frankreich ist von einem anderen Planeten: Mbappé und Dembélé schießen Marokko aus dem Turnier."

Schweiz

"Blick": "Mbappé macht Penalty-Bock wett und rückt Messi auf die Pelle."

Österreich

"Krone": "Während die von vielen als Geheimfavorit bezeichneten Marokkaner im Viertelfinal-Hit enttäuschten, zeigten die Franzosen erneut, dass der Titel in diesem Jahr nur über sie führt."