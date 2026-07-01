Proporz und Wiederwahl sind Kriterien. Das kann also noch ein wenig dauern. Am Montag feiert Neuendorf zudem seinen 65. Geburtstag. Doch private Termine müssen zurückstehen, wenn der deutsche Fußball in Gefahr ist.

Vielleicht muss auch die Verbandskasse genau inspiziert werden, auch wenn diese bald durch den neuen Nike-Vertrag mit vielen Millionen gefüllt wird. Das Aus in der Zwischenrunde hat nur elf Millionen Dollar an FIFA-Prämien eingebracht. Erinnert man sich an die sorgenvollen Worte von DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig vor dem Anpfiff, dann war das XXL-Turnier für den DFB nun ein Zuschussgeschäft in siebenstelliger Höhe.

Es gibt unterschiedliche Informationen über die detaillierte Gestaltung des Nagelsmann-Vertrags bis zur EM 2028. Aber Personalwechsel kosten in den allermeisten Fällen Geld, im Profi-Fußball viel Geld.

Man werde nach einem "derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", hatte Neuendorf noch in den USA versprochen. Man werde aber "gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist", sagte der DFB-Boss weiter.

Geduld. Die haben die Fans mit der Nationalmannschaft schon lange nicht mehr. Die Historie zeigt, dass zweimal falsch entschieden wurde. 2018 durfte sich Joachim Löw mit dem Bonus des Ex-Weltmeistertrainers eine wochenlange Auszeit nehmen. Nach einem Mea-Culpa-Auftritt durfte er trotz Vorrunden-Aus in Russland bleiben. Und machte prinzipiell weiter wie zuvor. So viel Zeit bleibt diesmal nicht. Und der Bedarf an Veränderungen ist maximal eklatant.

Arbeitsgruppe nach Katar gegründet

2022 wurde sogar eine prominent besetzte Taskforce gegründet. Hansi Flick blieb aber Bundestrainer, bis neun Monate später die Lage so fatal war, dass Nagelsmann als großer Wunschtrainer von Rudi Völler installiert wurde. Völler war als konkretes Ergebnis der Taskforce, der er selbst angehörte, zum DFB-Sportdirektor ernannt worden. Er ist so eng mit Nagelsmann verbandelt, dass auch sein Verbleib derzeit Verhandlungsmasse ist.

Wie ein WM-Scheitern schneller aufgearbeitet werden kann, zeigen gerade die Niederländer. Bondscoach Ronald Koeman trat nach dem Zwischenrundenaus gegen Marokko einfach zurück. Ein Gedanke, den Nagelsmann strikt ablehnt. Oranje hat also einen Zeitvorsprung beim Neuanfang. Am 24. September kommt es zwischen den beiden gekränkten Fußball-Nationen zum ersten Länderspiel nach der WM in der Nations League. Vorteil Holland.