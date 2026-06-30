Houston - Brasiliens Nationalteam beklagt bei der Fußball-WM den nächsten verletzten Offensivstar. Spielmacher Lucas Paquetá hat beim hart erkämpften 2:1-Sieg im Sechzehntelfinale gegen Japan eine Muskelverletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels erlitten, wie der Verband mitteilte. Der 28-Jährige werde ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, hieß es. Er war bei der Partie in Houston am Montag zur Pause ausgewechselt worden.
Fußball-WM Nächstes Offensiv-Ass der Brasilianer verletzt
dpa 30.06.2026 - 18:56 Uhr