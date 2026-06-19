Vancouver - Nach dem Verletzungsschock und seinem vorzeitigen WM-Aus hat sich Kanadas Mittelfeldspieler Ismael Koné in einer emotionalen Botschaft für die breite Anteilnahme bedankt. "Ich habe eure Liebe und Unterstützung gespürt; ganz ehrlich: vielen herzlichen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich all jenen bin, die sich gemeldet haben und mich in ihre Gebete einschließen. Ich danke Gott dafür, denn nicht jeder hat dieses Glück", schrieb der 24-Jährige in einem langen Post bei Instagram.