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Fußball-WM Nach Flaschenwurf: Ex-Profi Barton kommentiert blutend

Während eines WM-Spiels wird Ex-Profi Warren Barton im Stadion von einer Flasche am Kopf getroffen. Trotz blutender Wunde kommentiert er weiter.

Fußball-WM: Nach Flaschenwurf: Ex-Profi Barton kommentiert blutend
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Beim Spiel Usbekistan gegen Kolumbien wurde ein TV-Reporter verletzt. Foto: Felix Marquez/dpa

Mexiko-Stadt - Der frühere englische Fußballprofi Warren Barton hat berichtet, während der Übertragung des WM-Spiels Usbekistan gegen Kolumbien als Spielkommentator von einer Bierflasche getroffen worden zu sein. Während der Übertragung des US-Senders Fox News wurde es beim 3:1-Sieg Kolumbiens im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt plötzlich hektisch. Co-Kommentatorin Jacqui Oatley bemerkte, dass Barton von einem Gegenstand getroffen wurde.

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"Warren hat tatsächlich eine Schnittwunde am Kopf, du blutest wie verrückt. Ich mache keinen Scherz. Was zum Teufel war das, eine ganze Flasche von irgendwas", sagte Oatley während der Übertragung. Barton beschwichtigte indes: "Nein, ich weiß. Alles gut. Es ist gut. Was auch immer es war, es war scharf, aber mir geht’s gut."

Schon in der ersten Halbzeit bekam das Duo eine Bierdusche der Fans ab. Später soll den Ex-Profi von Newcastle und Wimbledon eine Flasche getroffen haben.