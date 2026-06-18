Mexiko-Stadt - Der frühere englische Fußballprofi Warren Barton hat berichtet, während der Übertragung des WM-Spiels Usbekistan gegen Kolumbien als Spielkommentator von einer Bierflasche getroffen worden zu sein. Während der Übertragung des US-Senders Fox News wurde es beim 3:1-Sieg Kolumbiens im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt plötzlich hektisch. Co-Kommentatorin Jacqui Oatley bemerkte, dass Barton von einem Gegenstand getroffen wurde.
Fußball-WM Nach Flaschenwurf: Ex-Profi Barton kommentiert blutend
dpa 18.06.2026 - 12:23 Uhr