Jiménez trifft auch wieder

Die Fiesta Mexicana ging aber weiter. Nach einem Abspielfehler der nun teils hilflos wirkenden Ecuadorianer knallte Jiménez den Ball in den Winkel. Der Premier League erfahrene Stürmer, der wegen seiner Vorgeschichte mit Lebensgefahr nach einem Schädelbruch 2020 bei seinem Tor zum WM-Auftakt schwer ergriffen mit Tränen in den Augen gefeiert hatte, legte nach.

Mit 47 Treffern ist Jiménez Mexikos alleiniger zweitbester Torschütze in der Geschichte. Fünf Tore fehlen ihm noch zur 38 Jahre alten vereinslosen Legende Javier Hernández.

Die Zu-Null-Mexikaner

Es war ein Auftritt der Mexikaner wie im Rausch - zumindest in der ersten halben Stunde. Und wenn es mal gefährlich vor dem mexikanischen Tor wurde, war Schlussmann Raúl Rangel zur Stelle. Nach der Pause zogen sich die Mexikaner allerdings gefährlich weit zurück und überließen Ecuador mehr den Ball und die Kontrolle.

Brandgefährlich blieben sie trotzdem, mit zwei Kopfbällen binnen einer Minute verpasste der mit aufgerückte Verteidiger jeweils das 3:0. Ansonsten zeigte Mexiko eine weitere Qualität: Einen Vorsprung nach Hause bringen - noch keinem Gegner gelang überhaupt ein Tor gegen den WM-Mitgastgeber.