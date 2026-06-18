Fußball-WM Motivator? Marketing-Maschine? Neymars spezielle WM-Rolle

Beim Auftakt-Remis gegen Marokko war Neymar trotz Verletzung gefühlt mittendrin statt nur dabei. Er stand zwar nicht im offiziellen Aufgebot, saß aber mit auf der Bank. Die Trinkpausen nutzte er, um seinen Teamkollegen Tipps zu geben und sie zu motivieren. "Ich finde das geil", sagte der deutsche Ex-Nationalspieler Mats Hummels bei "MagentaTV" dazu. Neymar habe gezeigt, wie er "für das Ganze lebt". Fast wie in dem Video mit den Baby-News.