Fußball-WM Motivator? Marketing-Maschine? Neymars spezielle WM-Rolle

Philadelphia - Neymar zeigte sich voller Vorfreude. "Ich drehe durch", sagte der Altstar der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft in einem Video, das er und seine Partnerin Bruna Biancardi diese Woche über die sozialen Medien verbreiteten. Fieberte der 34-Jährige hier etwa seinem Comeback entgegen? Nein. Der Stürmer wird zum fünften Mal Vater. Das mit seinem ersten Einsatz bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko indes bleibt ein Geduldsspiel. Und wird nicht nur in Brasilien mit Spannung verfolgt.