Fußball-WM Mexikos Furcht vor dem WM-K.o. durch den Deutschland-Schreck

"Das Azteka wird brennen!"

Der Ort, der Beccacece und die Mannschaft nun erwartet, ist ein ganz besonderer: das Aztekenstadion. 80.824 Zuschauer, eine einzigartige Atmosphäre, für die auch diesmal wieder die mexikanischen Fans sorgen werden. "Die Fans sind für uns äußerst wichtig", sagte Angreifer Guillermo Martínez.

"Das Azteka wird brennen!", prophezeite das Portal infobae bereits martialisch. Das Stadion, in dem sich Pelé 1970 und Diego Maradona 1986 jeweils zum Weltmeister krönten, ist die WM-Festung der mexikanischen Nationalmannschaft. Drei Siege 1970, das Aus kam in der Viertelfinalpartie in Toluca gegen Italien. Zwei Siege, ein Remis in der Gruppenphase, dazu ein Sieg im Achtelfinale 1986. Das Aus kam in Monterrey gegen die deutsche Mannschaft.

Schreibt Mexiko sein Sommermärchen 2026 weiter oder zerstört Deutschland-Schreck Ecuador alle Hoffnungen auch auf ein mögliches Achtelfinale wieder im Aztekenstadion gegen England? Für Ecuador wäre es sogar ein Wiedersehen nach 2006. In Deutschland schied die Mannschaft gegen die Three Lions aus und wartet seitdem darauf, auch mal weiter als bis ins Achtelfinale zu kommen.