Fußball-WM "Methode Scaloni" auf dem nächsten Prüfstand

Die Verbindung zu Mallorca

Scaloni ist mit einer Mallorquinerin verheiratet und lebt teilweise auf der Insel. "Wie schön, dass dieses Märchen auf Mallorca seinen Anfang genommen hat", schrieb das "Mallorca Magazin" mal über den Weltmeister-Trainer Scaloni, der mit seiner Art einen Wandel in der argentinischen Nationalmannschaft schaffte.

"Er hat mir klargemacht, dass man das Leben aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann, auch den Fußball", erklärte Mittelfeldmann Rodrigo de Paul bei der WM. Der wichtigste Nebenmann von Superstar Messi - beide spielen auch bei Inter Miami zusammen - hob Scalonis verständnisvolle Art hervor.

"Das Wichtigste ist, dass wir keine Fußballspieler sind, sondern Menschen, die Fußball spielen. Dieser Satz ist für mich äußerst wichtig. Hinter jedem Spieler steht ein Mensch mit vielen Problemen, Freuden und Enttäuschungen. Wenn man sieht, dass derjenige, der einen anleitet, das versteht, fühlt man sich viel wohler", betonte de Paul. Schon als Spieler soll Scaloni kein Typ für Kontroversen gewesen sein.

Ein besonderes Verhältnis hat er zu Messi. Er ließ ihn in Ruhe, als er den Posten übernommen hatte und Messi nach dem Aus in Russland Zeit brauchte. Messi kam zurück und zelebrierte unter Scaloni seinen Fußball. Nie zuvor wirkte Messi in der Nationalmannschaft glücklicher, nie war er erfolgreicher. 2021 Sieger der Copa América, drei Jahre später wieder, 2022 der WM-Triumph. Unter Scaloni verewigte sich Messi endgültig.

Messi und der drohende Abschied Scalonis

Und er war es, der Scaloni in Momenten des Zweifels zum Weitermachen bewegte, wie Scalonis Biograf Diego Borinsky der argentinischen Zeitung "La Capital" erklärte. Zweimal soll Scaloni dessen Schilderungen zufolge ans Aufhören gedacht haben. Einmal, als es seinen Eltern nicht gut gegangen war und er glaubte, nicht die nötige Energie für den Job zu haben. "Vergiss es. Wir stehen voll und ganz hinter dir", soll Messi ihm gesagt haben.

Und es ist genau diese Einheit von Spielern und ihrem Trainer, die Argentinien 2022 zum Weltmeister machte. Ángel di María, einer der Weltmeister und einer derer, die all die Versuche vorher seit der WM in Deutschland miterlebt hatte, sagte einmal: "Die Mauer ist gefallen." Es war an dem Tag, als er Argentinien zum Sieg bei der Copa América 2021 im legendären Maracanã geschossen hatte.

Es war die emotionale Last des Scheiterns, sei es das verlorene WM-Finale 2014 gegen Deutschland, seien es die Finalniederlagen im Elfmeterschießen in der Copa América in den beiden Jahren danach gewesen, die damit abfiel. Es war der Anfang des Titelweges der Argentinier unter Lionel Scaloni, der nach dem Sieg nach Verlängerung gegen Kap Verde betonte: "Von den 100 Spielen als Trainer war es für mich das wichtigste Spiel."