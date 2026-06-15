In der amerikanischen Liga MLS stellte er auch in den vergangenen Monaten reihenweise Rekorde auf und glänzte bei Inter Miami. Dort wie in der Nationalmannschaft erledigt Rodrigo de Paul die Knochenarbeit für ihn.

Andere sind Messis Favoriten - Deutschland nennt er auch

Messi ist aber vorsichtig. "Man muss sich bewusst sein, dass es meiner Meinung nach andere Favoriten gibt, die besser in Form sind", sagte er. Allen voran nannte er Frankreich, dann Spanien, Brasilien, aber auch England und Portugal sowie Deutschland. Tiefstapelei?

Er selbst kann auch WM-Rekordtorschütze werden. Drei Treffer fehlen zu Miroslav Kloses 16 Toren. Doch Bestmarken interessieren Messi nicht, wie er in einem Interview versicherte.

Was passiert, wenn die Mission gelingt?

Wenn Messi in Kansas auftritt, werden die Blicke wieder weltweit auf ihn gerichtet sein. Er, Cristiano Ronaldo aus Portugal und Mexikos Guillermo Ochoa sind die ersten Spieler mit sechs WM-Teilnahmen. Gelingt Messi auch noch die Krönung am 19. Juli 2026 in New Jersey bei New York, würden sie ihm in Argentinien wohl am liebsten eine Statue bauen, die höher ist als das Empire State Building.