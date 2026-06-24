Teamgeist begeistert Klopp und Khedira

Klopp lobte besonders den Teamgeist der DFB-Auswahl. Der ausgelassene Jubel nach dem Last-Minute-Sieg im zweiten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) habe "alles gezeigt", meinte der frühere Erfolgscoach des FC Liverpool und von Borussia Dortmund. "Da müssen die Jungs dranbleiben", sagte er. Das müssten sie mit in die K.o.-Phase nehmen. Ab da wäre dann schließlich auch "ein ganz anderer Druck drauf". Das gelte aber für alle Teams. Noch könne er nicht abschätzen, wer am Ende den Titel holt, erklärte Klopp.