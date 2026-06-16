Kansas City - Kurz vor dem ersten Spiel gegen Kroatien am Mittwoch (22.00 Uhr MEZ) hat Mitfavorit England einen personellen Rückschlag zu verkraften. Nach übereinstimmenden Medienberichten fällt Tino Livramento von Newcastle United für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aus. Der 23 Jahre alte Verteidiger hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und soll vom deutschen Trainer Thomas Tuchel durch Trevoh Chalobah vom FC Chelsea ersetzt werden.