"Le Parisien": "Messi erweckt die Albiceleste zum Leben."

Schweiz

"Blick": "Messi und Co entgehen WM-Out haarscharf - dann fließen Tränen. Der Titelverteidiger wankt - aber fällt nicht."

"Tagesanzeiger": Spätes Drama und Messi-Show: Argentinien dreht verrückte Partie."

England

"Daily Mail": "Lionel Messi bricht in Tränen aus, als der Weltmeister ein großartiges Comeback bei der Weltmeisterschaft schafft."

"Guardian": "Lionel Messi, der sonst so oft ein Musterbeispiel für kühle Gelassenheit ist, weint vor Freude. Sein verschossener Elfmeter hätte Argentinien teuer zu stehen kommen können. Stattdessen sorgten seine Vorlage und sein Tor innerhalb von vier Minuten und 18 Sekunden dafür, dass seine Mannschaft wieder ausgleichen konnte, bevor Enzo Fernández in der Nachspielzeit den Sieg sicherte. Argentinien jubelt in einer Mischung aus Freude und Erleichterung."

"The Sun": "Lionel Messi bricht in Tränen aus, als Argentinien mit einem der besten Comebacks der WM-Geschichte die Herzen der Ägypter bricht."

Österreich

"Krone": "Von 0:2 auf 3:2! Irres Finish rettet Argentinien."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Argentinien – das ist eine echte WM-Aufholjagd!"

"La Repubblica": "Messi, verschossener Elfmeter, Vorlage, Tor und Tränen: Argentinien dreht das Spiel gegen Ägypten und gewinnt 3:2."