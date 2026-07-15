Deutlich mehr strecken musste sich Martinez beim Freistoß von James (36.). Auf der anderen Seite zog Fernandez aus gut 20 Metern ab, der Ball rauschte über das Tor. Die Stars waren zunächst kein Faktor. Englands Kapitän wurde durch seinen 121. Einsatz der Feldspieler mit den meisten Länderspielen. Zu Rekordhalter Peter Shilton fehlen dem Bayern-Stürmer nur noch vier Spiele.

Gordon hinter Molinas Rücken

Dann nahm das Spiel endlich auch in Sachen Torchancen Fahrt auf. Julian Alvarez (47.) scheiterte zunächst an England-Keeper Jordan Pickford, beim zweiten Versuch drosch der Stürmer den Ball ans Außennetz.

Kurz darauf hatte England nach einer Ballbehauptung von Declan Rice Platz. Rogers flankte weit auf den langen Pfosten, dort stahl sich Gordon im Rücken von Nahuel Molina weg und traf zur Führung. Argentinien berappelte sich schnell. Nur zwei Minuten später rettete Djed Spence mit einer riskanten Grätsche im eigenen Strafraum gegen Simeone.

Messi ragt mit zwei Assists heraus

England stellte sich hinten rein, das Spiel sah teilweise aus wie eine Handball-Begegnung. Argentinien versuchte es über Flanken. Eine davon fand den Kopf des eingewechselten Nicolas Gonzalez (69.), Pickford rettete aber auf der Linie. Tuchel stärkte nun die Defensive, brachte Ezri Konsa für Gordon. Doch es blieb gefährlich, Alexis Mac Allister (76.) traf per Kopf nur den Pfosten. Fernandez zielte auf Vorlage von Messi aus 18 Metern genauer und erzielte den Ausgleich.

Doch damit nicht genug: Messi nahm erneut Maß, diesmal auf Martínez, der den Ball ins englische Tor köpfte. Es war die Belohnung für die argentinische Druckphase gegen die Engländer, die nur noch versucht hatten, die Führung über die Zeit zu retten. Was dann folgte, war eine riesige argentinische Party. Auf der Tribüne feierte wie immer auch Messis Ehefrau das große Comeback der Mannschaft um den Superstar.