Schweiz

Blick: "Wird Lamine Yamal irgendwann größer sein als der große CR7? Aktuell spricht nichts dagegen. Weil das spanische Wunderkind mit 18 bereits Europameister ist und noch immer gute Chancen auf den WM-Titel hat. Cristiano Ronaldo ist 19, als er sein erstes großes Turnier erlebt, die Heim-EM 2004. Dort sorgt er mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel dafür, dass Spanien heimreisen muss, CR7 schafft's bis in den Final. 22 Jahre später verabschiedet sich die Ikone von der ganz großen WM-Bühne. Gegen denselben Gegner wie damals. Mit einem Auftritt, der mit bescheiden noch nett umschrieben ist."