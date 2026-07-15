"The Guardian": "Für alle, die Spanien als Außenseiter abgestempelt hatten, war dies eine spektakuläre Lektion. Wie sehr genossen sie es, hier eine Lektion zu erteilen, indem sie sich ein Spitzenspiel in New Jersey am Sonntag sicherten und Frankreich zu bloßen Mitläufern degradierten."

"The Sun": "Sacre bleu. Frankreich scheitert an der letzten Hürde. So hatte sich die Mannschaft das Ende der Deschamps-Ära nicht vorgestellt. Was ihre Anhänger noch mehr schmerzen wird, ist, dass ihre Mannschaft heute Abend in Dallas kläglich gescheitert ist. Heute ist in Frankreich der Nationalfeiertag, eine Ironie der Geschichte, denn ihre WM-Träume endeten wie in Pompeji."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Spanien, Triumph unter „Olé“-Rufen: Frankreich wurde vernichtend geschlagen. Nach 16 Jahren steht die „Roja“ wieder im Finale."

"Corriere dello Sport": "Spanische Revolution in Dallas: Oyarzabal und Pedro Porro vernichten Frankreich am 14. Juli."

"Tuttosport": "Blaue Tränen. Mbappé und Frankreich nach Hause: Spanien, eine Fußballlektion und das WM-Finale."

Österreich

"Krone": "Die Elf von Trainer Luis de la Fuente, die im Sechzehntelfinale Österreich aus dem Turnier geworfen hatte, erwies sich für die bislang so souverän aufgetretenen Franzosen ausgerechnet an deren Nationalfeiertag als härterer Brocken als erwartet und setzte sich vor rund 71.000 Zuschauern im AT&T Stadium von Dallas/Arlington mit 2:0 durch."

Schweiz:

"Blick": "Frankreich bringt Yamal und sich selbst zu Fall. Der erste Finalist der WM 2026 steht fest: Spanien schlägt Frankreich mit 2:0 und hat am Sonntag die Chance auf den zweiten Titel. Ein Foul an Lamine Yamal im Strafraum steht am Ursprung des Untergangs von Les Bleus."

"NZZ": Spanien entzaubert Frankreich und erreicht erstmals seit 2010 wieder den WM-Final - erneut weist der Antiheld Mikel Oyarzabal den Weg."



Niederlande:



"De Telegraaf": "Dominantes Spanien erreicht WM-Finale 2026 mit Sieg über Topfavorit Frankreich. Spanien beendete Frankreichs Titelträume im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026. In Dallas waren die Spanier Kylian Mbappé & Co. überraschend deutlich überlegen: 2:0."