Curaçaos Karibik-Kicker: Kabinentanz mit Königin Máxima

Diese Jubelszenen der Karibik-Kicker von Curaçao sah vor der WM kaum einer kommen, erst recht nicht nach dem 1:7 beim WM-Debüt gegen das DFB-Team. Doch nach dem überraschenden 0:0 gegen Ecuador feierten die Spieler in der Kabine plötzlich mit dem niederländischen Königspaar.

Königin Máxima legte einen flotten Kabinentanz mit den Kickern hin, König Willem-Alexander hielt eine kurze Ansprache: "Curaçao, ihr habt einen Punkt geholt. Das ist so einem kleinen Land noch nie gelungen. Das ist so fantastisch", sagte er, reckte die Faust und klatschte den Spielern zu. Die reagierten hüpfend mit lauten "Bonus, Bonus, Bonus"-Rufen und brachten den niederländischen König, der zugleich Staatsoberhaupt aller Länder des Königreichs ist, zum Lachen.

Japan-Fans räumen Stadion auf - Frauen fordern das auch zu Hause

Die Geschichte ist bekannt: Wenn Japans Fans bei Turnieren nach dem Spiel ihre Ränge aufräumen, sind ihnen positive Schlagzeilen sicher. Auch bei dieser WM gingen Bilder der Aktion um die Welt.

Diesmal gab es aber auch Gegenwind - ausgerechnet aus der Heimat. Einige Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien witterten eine Doppelmoral: Männer, die in der Öffentlichkeit aufräumen, zu Hause die Last aber ihren Ehefrauen überlassen. Viral ging ein Bild, das einen Mann beim Müllsammeln im Stadion zeigt - und denselben Mann zu Hause auf dem Sofa am Handy, während seine Frau abwäscht.

Die noch nicht so bekannte Geschichte dahinter: Nach Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus dem Jahr 2021 verbringen japanische Frauen im Vergleich zu Männern täglich ein Vielfaches der Zeit mit unbezahlter Arbeit im Haushalt. Unter den hoch entwickelten Ländern zählen japanische Männer zu denen mit dem geringsten Anteil an dieser Arbeit.

Deutschland besiegt: Ecuador-Trainer rastet vor Glück aus

Schon als das 2:1 für Ecuador fiel, gab es für Trainer Sebastián Beccacece kein Halten mehr: Mit wallendem Haar bejubelte er in East Rutherford das Tor seines Teams gegen Deutschland und rannte dann im Vollsprint auf die Tribüne zu, um an ihr hochzuspringen. Es war Beccaceces zunächst vergeblicher Versuch, dort sofort und so richtig seine Frau zu herzen. Millionen TV-Zuschauer fragten sich: Wer ist denn dieser herrlich-verrückte Trainer?

Schon während des Spiels hatte der 45-Jährige sein Team voller Hingabe nach vorne getrieben, phasenweise stand er sogar auf dem Spielfeld. Mit dem Schlusspfiff brachen beim Argentinier, der bei einer Niederlage wohl seinen Job verloren hätte, alle Dämme. Und dann klappte es auch mit dem Herzen seiner Liebsten auf der Tribüne: Es gehe darum, diese Momente mit Ehefrau, Mutter, Töchtern zu teilen, meinte Beccacece hinterher, sein Vater schaue "von oben zu". Die nächsten Momente können für Ecuador und seinen emotionalen Trainer nun, auch deshalb die Jubel-Explosion, in der K.-o.-Runde folgen.