Krach in der Nacht durch mexikanische Fans?

"Es ist mehr als nur eine Sportstätte; es ist ein Symbol für die Leidenschaft, den Stolz und die fußballerische Identität Mexikos", schrieb die mexikanische Zeitung "Mediotiempo". 80.824 Zuschauer werden wieder drin sein, ausverkauft. Natürlich. Auf der Prachtstraße Reforma dürften trotz der Todesfälle bei den Feiern zuletzt gegen Ecuador wohl wieder eine Million Menschen - wenn nicht noch mehr - ihr mexikanisches Sommermärchen zelebrieren. Ein Land im Fußball-Ausnahmezustand.

Nach den gefühlten Heimspielen der Engländer können sich Kane & Co. auf ein besonderes Spiel gefasst machen. "Die Fans sind ein weiterer Spieler für uns", sagt Mexikos Verteidiger Jorge Sánchez: "Wenn wir müde sind, treiben sie uns an. Wenn wir weiterhin zusammenhalten, werden wir Großes erreichen."

Die Engländer fürchten auch, dass es ihnen wie Ecuador ergehen könnte. Vor deren Hotel hatten mexikanische Fans die Nacht vor dem Sechzehntelfinale zum Tag gemacht. Die Polizei musste einschreiten, um die nächtliche Ruhestörung durch dröhnende Motoren, Hupen und Lautsprecher zu unterbinden. Der ecuadorianische Verband beschwerte sich.

"England steht vor dem WM-Duell gegen Mexiko möglicherweise eine höllische Nacht bevor", befürchtet nun bereits die britische Boulevardzeitung "Mirror". Der Verband versuche, das Hotel geheim zu halten, berichten britische Medien. Die Unterkünfte sind allerdings von der FIFA vorgeschrieben.

Der letzte Auftritt der Mannschaft aus dem Mutterland des Fußballs im Aztekenstadion ist lange her. Und wurde ein bis heute unvergessenes Spiel. Es war der 22. Juni 1986. England schied im Viertelfinale aus. Maradonas "Hand Gottes" und sein unglaubliches Solo entschieden die damals wegen des Falkland-Krieges auch politisch äußerst aufgeladene Partie.

Mexikos Premier-League-Angreifer gegen Pickford

Beim Spiel Mexiko gegen England gibt es keine Rand-Rivalitäten. Dennoch wird es eine Reizstimmung zum Zerbersten sein. 150 Dezibel schaffen die Fans im Aztekenstadion. Hoffnung setzen sie auf ihren Wunder-Teenager Gilberto Mora, der im Sechzehntelfinale gegen Ecuador (2:0) herausragend spielte.

Oder den in der Premier League bestens bekannten und geachteten Raúl Jiménez. "Lächle, Mexiko!", schrieb die Zeitung "Esto": "Raúl Jiménez trifft wieder auf Jordan Pickford, sein Lieblingsopfer in der Premier League." Sechsmal traf er in der englischen Meisterschaft demnach schon gegen den Nationalkeeper der Engländer vom FC Everton.

Es wird eine Mega-Hürde für die Three Lions, die endlich den ersten WM-Titel seit 60 Jahren wollen. Oder wie es der "Mirror" zusammenfasste: "Ein Sieg würde als einer der größten Auswärtserfolge Englands in die Geschichte eingehen."