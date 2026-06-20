Vancouver - Nach dem WM-Verletzungsdrama um Ismaël Koné ist der kanadische Mittelfeldspieler von seiner Mannschaft wie ein Held empfangen worden. Der 24-Jährige kehrte unter Applaus seiner Teamkollegen aus dem Krankenhaus zurück, wie in einem Video auf den Kanälen des kanadischen Fußball-Nationalteams in den sozialen Medien zu sehen ist. Zudem feierte die Mannschaft den Profi vom italienischen Club US Sassuolo Calcio mit "Ismaël"-Rufen.
Fußball-WM Koné nach Verletzungsschock von Kanadas Team gefeiert
dpa 20.06.2026 - 18:49 Uhr